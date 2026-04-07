Opel Mokka Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel, Nisan 2026 dönemine özel Mokka kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında Opel Mokka için 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi seçeneği sunulurken, kredi kullanılmadığında ise 55.000 TL nakit indirim fırsatı sağlanıyor. Sıfır SUV sahibi olmak isteyenler için Nisan ayı boyunca dikkat çeken avantajlar öne çıkıyor.

OPEL MOKKA NİSAN 2026 KAMPANYASINDA HANGİ FIRSATLAR VAR?

Yeni kampanyaya göre Opel Mokka modelinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli ödeme imkanı sunuluyor. Krediden yararlanmak istemeyenler ise 55.000 TL nakit indirim avantajından faydalanabiliyor. Böylece hem finansman desteği hem de peşin alım fırsatı aynı kampanya altında bir araya geliyor.

NİSAN AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ OPSİYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Opel Mokka kampanyasında finansman ve nakit indirim desteğine ek olarak siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonları Nisan ayına özel ücretsiz sunuluyor. Bu ayrıcalık, aracı daha avantajlı koşullarla satın almak isteyenler için kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

STOKLARLA SINIRLI KAMPANYA UYARISI

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanya şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle fırsattan yararlanmak isteyenlerin güncel detayları yakından takip etmesi önem taşıyor.

