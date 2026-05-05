Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, ticari araç arayanlar için dikkat çeken kredi ve nakit indirim seçenekleriyle duyuruldu. Mayıs ayına özel kampanyada 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz, 1.200.000 TL 12 ay %2,42 faiz veya kredi kullanılmadığında 150.000 TL nakit indirimi imkanı sunuluyor.

OPEL MOVANO MİNİBÜS MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Opel Movano Minibüs kampanyası, özellikle ticari kullanım için sıfır araç almak isteyen müşterilere farklı ödeme alternatifleri sağlıyor. Kampanya kapsamında kredi kullanmak isteyenler için iki ayrı finansman seçeneği bulunurken, kredi tercih etmeyenler için nakit indirim avantajı öne çıkıyor.

600.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz

1.200.000 TL kredi, 12 ay vade, %2,42 faiz

Kredi kullanılmadığında 150.000 TL nakit indirimi

KOBİ’lere özel ek fırsatlar

600.000 TL KREDİ SEÇENEĞİNDE AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Opel Movano Minibüs için sunulan 600.000 TL kredi seçeneğinde 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Bu kampanyada aylık taksit tutarı 53.442,41 TL olarak belirtiliyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı 600.000 TL 12 Ay %0,99 53.442,41 TL %1,26 %16,18

600.000 TL Kredi Seçeneğinde Ek Masraflar

Bu seçenekte kredi tahsis ücreti 6.900 TL, rehin tesis ücreti ise 1.500 TL olarak uygulanıyor. Kampanya, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli oluyor.

1.200.000 TL KREDİ SEÇENEĞİNDE AYLIK TAKSİT

Daha yüksek kredi kullanmak isteyen müşteriler için Opel Movano Minibüs kampanyasında 1.200.000 TL kredi seçeneği de yer alıyor. Bu seçenekte 12 ay vade, %2,42 faiz oranı ve aylık 117.275,15 TL taksit imkanı sunuluyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı 1.200.000 TL 12 Ay %2,42 117.275,15 TL %2,74 %38,33

1.200.000 TL Kredi Seçeneğinde Ek Masraflar

1.200.000 TL kredi kampanyasında 13.800 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, Opel ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

KREDİ KULLANMAYANLARA 150.000 TL NAKİT İNDİRİMİ

Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 kampanyasının en dikkat çeken avantajlarından biri de nakit indirim seçeneği oldu. Kredi kullanılmadığında 150.000 TL nakit indirimi imkanı sunuluyor.

Bu seçenek, finansman kullanmadan sıfır Opel Movano Minibüs almak isteyen müşteriler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 kampanyası 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya stoklarla sınırlı olarak sunuluyor.

OPEL MOVANO MİNİBÜS KAMPANYASI HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

600.000 TL kredi seçeneği; Opel Combo Cargo, Vivaro Cargo Ultimate, Vivaro City Van, Zafira ve Movano Minibüs modellerinde geçerli oluyor. 1.200.000 TL kredi seçeneği ise 2025 model yılı Opel Zafira ile 2026 model yılı Vivaro City Van ve Movano Minibüs modellerini kapsıyor.

KOBİ’LERE ÖZEL EK FIRSATLAR

Opel Movano Minibüs kampanyasında KOBİ’lere özel ek fırsatlar da sunuluyor. Ticari kullanımda geniş hacimli ve iş odaklı bir araç arayan müşteriler için Movano Minibüs, Mayıs 2026 kampanyasında dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.

Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 kampanyası açıklandı mı?

Evet. Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı.

Opel Movano Minibüs için 600.000 TL kredi seçeneği var mı?

Evet. 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla sunuluyor.

600.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit ne kadar?

600.000 TL kredi seçeneğinde aylık taksit 53.442,41 TL olarak belirtiliyor.

Opel Movano Minibüs için 1.200.000 TL kredi seçeneği var mı?

Evet. 1.200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,42 faiz oranıyla sunuluyor.

1.200.000 TL kredi seçeneğinde aylık ödeme kaç TL?

Bu seçenekte aylık ödeme 117.275,15 TL olarak açıklanıyor.

Opel Movano Minibüs nakit indirimi ne kadar?

Kredi kullanılmadığında 150.000 TL nakit indirimi imkanı sunuluyor.

Opel Movano Minibüs kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli.

Kampanya stoklarla sınırlı mı?

Evet. Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlıdır.

KOBİ’lere özel fırsat var mı?

Evet. Kampanya kapsamında KOBİ’lere özel ek fırsatlar da sunuluyor.

Opel Movano Minibüs Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, ticari araç ihtiyacı olan müşteriler için dikkat çekici ödeme seçenekleri sunuyor. 600.000 TL ve 1.200.000 TL kredi alternatifleri, 12 ay vade imkanı, KOBİ’lere özel ek fırsatlar ve 150.000 TL nakit indirim seçeneğiyle Opel Movano Minibüs, Mayıs ayında ticari araç kampanyaları arasında öne çıkıyor.