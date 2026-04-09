Opel Nisan 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Opel’in Nisan 2026 dönemine ait sıfır araç fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Corsa, Astra, Mokka, Grandland ve ticari araç ailesi Combo, Vivaro ve Movano’nun güncel fiyatları netleşti. İşte Opel Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi ve tüm detaylar.

OPEL CORSA 2026 FİYAT LİSTESİ

1.2 100 HP Benzin MT6 Edition: 1.325.000 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.749.000 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 1.824.000 TL

Hybrid 1.2 110 HP eDCT6 Edition: 1.999.000 TL

Hybrid 1.2 145 HP eDCT6 GS: 2.119.000 TL

OPEL CORSA ELEKTRİK FİYATI

100 kW GS: 2.101.000 TL

OPEL FRONTERA FİYAT LİSTESİ

Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition: 2.221.000 TL

Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 GS: 2.342.000 TL

OPEL FRONTERA ELEKTRİK FİYATLARI

44 kWh Batarya GS: 1.894.000 TL

54 kWh Uzun Menzil GS: 2.009.000 TL

OPEL MOKKA 2026 FİYAT LİSTESİ

1.2 136 HP Benzin MT6 Edition: 1.988.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 2.085.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 2.208.000 TL

Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 GS: 2.650.000 TL

OPEL ASTRA 2026 FİYATI

1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.596.000 TL

OPEL ASTRA ELEKTRİK FİYATI

115 kW GS: 3.106.000 TL

OPEL GRANDLAND 2026 FİYAT LİSTESİ

Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition: 3.102.000 TL

Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 GS: 3.179.000 TL

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK FİYATI

157 kW Edition: 3.460.000 TL

OPEL COMBO FİYAT LİSTESİ

1.5 130 HP Dizel MT6 Edition: 1.334.000 TL

1.5 130 HP Dizel MT6 Edition XL: 1.371.000 TL

1.5 130 HP Dizel MT6 Ultimate XL: 1.437.000 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate XL: 1.570.000 TL

OPEL COMBO CARGO FİYATI

100 kW Edition: 2.200.000 TL

OPEL COMBO ELEKTRİK

Elektrikli versiyon için kampanya kapsamında %0 faizli kredi sunulmaktadır.

OPEL ZAFİRA FİYATI

Business VIP: 3.635.000 TL

OPEL VİVARO CARGO FİYATLARI

2.2 150 HP Dizel AT8 Ultimate: 2.061.000 TL

2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL: 2.064.000 TL

OPEL VİVARO CİTY VAN FİYATI

2.2 180 HP Dizel MT6 L4H2: 1.949.000 TL

OPEL MOVANO FİYAT LİSTESİ

L4H2 15m3 4 Ton (Okul 16+1): 2.588.000 TL

L4H2 15m3 4 Ton (Servis 16+1): 2.482.000 TL

Opel’in Nisan 2026 fiyat listesi, hem binek hem de ticari araç segmentinde geniş bir ürün yelpazesi sunduğunu gösteriyor. Özellikle elektrikli modellerin ve hibrit seçeneklerin artması, markanın dönüşüm stratejisini net şekilde ortaya koyuyor. Fiyatlar donanım ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösterirken, kampanyalı finansman seçenekleri de dikkat çekiyor.