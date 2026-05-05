Opel Zafira Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Zafira Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, ticari araç almak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken kredi ve indirim seçenekleriyle duyuruldu. Zafira için 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz, 1.200.000 TL 12 ay %2,42 faiz veya kredi kullanılmadığında 90.000 TL nakit indirimi imkanı sunuluyor.

OPEL ZAFİRA MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Mayıs ayına özel Opel Zafira kampanyasında kullanıcılar üç farklı avantajdan yararlanabiliyor. Kampanya, krediyle araç almak isteyenlere iki ayrı finansman seçeneği sunarken, kredi kullanmak istemeyenler için nakit indirim fırsatı da içeriyor.

600.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz

1.200.000 TL kredi, 12 ay vade, %2,42 faiz

Kredi kullanılmadığında 90.000 TL nakit indirimi

600.000 TL KREDİ SEÇENEĞİNDE AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Opel Zafira için sunulan 600.000 TL kredi kampanyasında 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 53.442,41 TL olarak belirtiliyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı 600.000 TL 12 Ay %0,99 53.442,41 TL %1,26 %16,18

600.000 TL Kredi Kampanyasında Ek Ücretler

Bu kredi seçeneğinde 6.900 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanya, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerli oluyor.

1.200.000 TL KREDİ SEÇENEĞİNDE ÖDEME PLANI

Daha yüksek kredi kullanmak isteyenler için Opel Zafira kampanyasında 1.200.000 TL kredi seçeneği de bulunuyor. Bu seçenekte 12 ay vade, %2,42 faiz oranı ve aylık 117.275,15 TL ödeme planı sunuluyor.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı 1.200.000 TL 12 Ay %2,42 117.275,15 TL %2,74 %38,33

1.200.000 TL Kredi Kampanyasında Ek Masraflar

1.200.000 TL kredi seçeneğinde 13.800 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti uygulanıyor. Kampanya, Opel ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanıyor.

KREDİ KULLANMAYANLARA 90.000 TL NAKİT İNDİRİMİ

Opel Zafira Mayıs 2026 kampanyasında yalnızca kredi seçenekleri değil, nakit alım avantajı da öne çıkıyor. Kredi kullanılmadığında 90.000 TL nakit indirimi imkanı sunuluyor.

Bu seçenek, finansman kullanmadan sıfır araç almak isteyen müşteriler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

OPEL ZAFİRA KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli. Opel ve Koç Stellantis Finansman’ın kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı bulunuyor. Ayrıca tüm kampanyalar stoklarla sınırlı olarak sunuluyor.

KAMPANYA HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

600.000 TL kredi seçeneği; Combo Cargo, Vivaro Cargo Ultimate, Vivaro City Van, Zafira ve Movano Minibüs modellerini kapsıyor. 1.200.000 TL kredi seçeneği ise 2025 model yılı Opel Zafira ile 2026 model yılı Vivaro City Van ve Movano Minibüs modellerinde geçerli oluyor.

Opel Zafira Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, hem krediyle alım yapmak isteyenler hem de nakit indirimi tercih edenler için dikkat çekici seçenekler sunuyor. 600.000 TL ve 1.200.000 TL kredi alternatifleri, 12 ay vade imkanı ve 90.000 TL nakit indirim fırsatıyla kampanya, Mayıs ayında sıfır Opel Zafira almak isteyenler için öne çıkan fırsatlardan biri haline geliyor.