OpenAI açıkladı: Kullanıcılar ChatGPT'nin yanıt tonunu özelleştirebilecek

OpenAI, ChatGPT için yeni kişiselleştirme ayarlarını devreye aldı. Kullanıcılar artık sohbet botunun konuşma tonunu, üslubunu ve yanıt tarzını kendi tercihlerine göre belirleyebilecek.

OpenAI, ChatGPT için kullanıcıların sohbet botunun modunu ve konuşma tonunu ayarlamasına imkân tanıyan yeni kişiselleştirme özelliklerini kullanıma sundu. Şirket, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla yeni ayarların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, ChatGPT’nin kendileriyle nasıl bir üslupla konuşacağını doğrudan belirleyebiliyor.

Kişiselleştirme menüsü altında sunulan bu seçenekler sayesinde sohbet deneyimi, kullanıcının tercihine göre baştan sona şekillendirilebiliyor.

TEMEL STİL VE TON SEÇENEKLERİ

OpenAI tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, iOS uygulamasındaki kişiselleştirme menüsünde ilk olarak sohbet botunun “ana sesi” olarak tanımlanan “Temel stil ve ton” ayarı yer alıyor.

Bu bölümde; Varsayılan, Profesyonel, Arkadaş Canlısı, Samimi, Alışılmadık, Verimli, Bilgin ve Kinik gibi farklı konuşma tonları arasından seçim yapılabiliyor.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER DE AYARLANABİLİYOR

Kullanıcılar, temel stil ve tonun yanı sıra ChatGPT’nin karakteristik özelliklerini de detaylı şekilde düzenleyebiliyor.

Yanıtlardaki samimiyet düzeyi, coşku miktarı, başlık ve liste kullanımı ile emoji kullanım sıklığı gibi unsurlar da kişisel tercihlere göre ayarlanabiliyor.

Kişiselleştirme menüsü sayesinde kullanıcılar, sohbet botunun modunu değiştirerek verilen yanıtları kontrol edebiliyor ve kendi kullanım alışkanlıklarına en uygun ayarı deneme-yanılma yöntemiyle bulabiliyor.

Sistem varsayılan olarak “Varsayılan” modda çalışmaya devam etse de, dileyen kullanıcılar ChatGPT’nin yanıt verme biçimini istedikleri gibi düzenleyebiliyor.

KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU

GPT-5 modelinin yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı, ChatGPT’nin önceki sıcak ve arkadaş canlısı üslubunun yerini daha soğuk ve kısa yanıtlara bıraktığını dile getirmişti. OpenAI, bu geri bildirimleri dikkate alarak Kasım ayında yayınlanan GPT-5.1 sürümüyle daha sıcak ve dengeli bir iletişim tarzı sunacağını açıklamıştı.

GPT-5.2 sürümüyle birlikte ise OpenAI, kişiselleştirme seçeneklerini bir adım ileri taşıyarak, sohbet botunun tonu ve davranışları üzerinde tam kontrolü kullanıcılara bıraktı.

Şirket, bu adımın kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflediğini vurguladı.