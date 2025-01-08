OpenAI CEO’su Sam Altman’a kardeşinden cinsel istismar davası

Yapay zeka robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI firmasının CEO’su Sam Altman, kız kardeşinden gelen taciz suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kız kardeşi Ann Altman ünlü CEO’nun kendisine yıllar boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Missouri Doğu Bölge Mahkemesi’ne 6 Ocak’ta dava açtı.

Dava dilekçesinde 1997’den 2006’ya kadar istismar edildiğini belirten Ann Altman, ilk istismarın kendisi 3, Sam Altman ise 12 yaşındayken yaşandığını ifade etti.

Uzun süre devam eden istismara 'manipülasyon', 'cinsel saldırı' ve 'darp' gibi eylemlerin dahil olduğunu savunan Ann Altman, bu nedenle "ağır bedensel yaralanma, ciddi duygusal bunalım ve depresyon yaşadığını” iddia etti.

Ann Altman, yaşadığı fiziki ve duygusal sağlık sorunlarının tedavisi nedeniyle ciddi masraflarla karşılaştığını savunarak, jürili yargılama ve en 75 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

SAM ALTMAN VE AİLESİ İDDİALARI YALANLADI

İddialara ailesiyle birlikte yaptığı ortak yazılı açıklama ile yanıt veren Sam Altman ise, kardeşinin ruhsal sağlık sorunlarının olduğunu savundu.

Ailesi ve kendisinin Ann Altman’a yıllardır maddi ve manevi açıdan destek olmaya çalıştığını belirten Sam Altman, “Merhum babamızın mirası aracılığıyla Ann, hayatının geri kalanında da devam etmesini beklediğimiz aylık bir mali destek alıyor” ifadelerini kullandı. “Buna rağmen bizden daha fazla para talep etmeye devam ediyor” denilen açıklamada, Ann Altman’ın daha önce de farklı platformlarda benzer iddiaları dile getirdiği vurgulandı.

“Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır” denilen açıklamada, “Bu durum tüm ailemize büyük acı vermektedir. Ann’in geleneksel tedaviyi reddetmesi ve ona gerçekten yardım etmeye çalışan aile üyelerine saldırması özellikle üzücüdür” ifadeleri kullanıldı.