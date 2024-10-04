OpenAI, ChatGPT'nin yeni modelini erken kullanıma sundu

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için kodlama projelerine yönelik yeni 'Canvas' arayüzünü tanıttı.

Yeni özellik yazım ve kodlama projeleri için ayrı bir çalışma alanı sunarak, kullanıcıların deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

Perşembe günü duyurulan 'Canvas', normal sohbet penceresinin yanında açılan ayrı bir pencere ile birlikte geliyor.

Kullanıcılar, bu alanda doğrudan kodlama yapabiliyor ve hemen ardından istedikleri kısımları vurgulayarak modelin bu içerikleri düzenlemesini talep edebiliyor.

Şu an beta sürümünde olan 'canvas', öncelikle ChatGPT Plus ve Teams kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Enterprise kullanıcıları ise bu yeni özellikten önümüzdeki hafta yararlanabilecek.

'Canvas' arayüzü, kullanıcıların yapay zekanın ürettiği içerikleri daha rahat düzenlemelerine olanak tanıyor. Özellikle uzun projelerde, yapay zekanın sağladığı başlangıç noktalarından faydalanarak, hatalı kısımları hızlı bir şekilde düzeltmek mümkün hale geliyor. Özellikle e-posta yazma gibi günlük görevlerde 'canvas' kullanımı oldukça kolay. Kullanıcılar, ChatGPT’ye e-posta oluşturması için talimat verdiklerinde içerik canvas penceresinde açılıyor.

Burada kullanıcılar yazının uzunluğunu ayarlanması veya belirli cümlelerin vurgulanması gibi değişiklik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.

OpenAI ürün yöneticisi Daniel Levine, kullanıcıların belirli bir komutla bu arayüzü açabileceğini ve böylece uzun çıktılar ya da karmaşık kodlama görevlerinde daha verimli çalışabileceklerini belirtti. Örneğin, kullanıcılar Python ile bir API web sunucusu oluşturmasını istediklerinde bu işlem de canvas penceresinde gerçekleşiyor.

Kod inceleme butonu sayesinde kullanıcılar hem model tarafından üretilen hem de kendi yazdıkları kodlar için önerilen düzenlemeleri görebiliyor ve onaylayabiliyorlar. OpenAI, 'canvas' özelliğinin beta aşamasından sonra ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını söylüyor.