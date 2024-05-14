OpenAI, ChatGPT'nin yeni versiyonu GPT-4o'yu tanıttı

Teknoloji şirketi OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni versiyonu olan GPT-4o'yu tanıttı. Yeni nesil sohbet robotu, uygulamaya abone olmayanlar da dahil herkesin kullanımına açılacak.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni versiyonu olan GPT-4o'yu tanıttı.

Önceki versiyonlarına kıyasla daha hızlı ve dili konuşma diline daha yakın olan yapay zekanın görselleri 'okuyabildiği' ve yüz ifadelerinden duyguları ayırt edebildiği de belirtiliyor.

Yapay zeka ayrıca kullanıcılarla sesli diyaloğa da girebiliyor. Ayrıca 'hafızası' sayesinde daha önce verdiği yanıtları da hatırlayabiliyor.

Yapay zeka sohbet robotunun yeni versiyonu, daha kolay bir sohbet diline sahip ve sorulara anında yanıt veriyor.

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SUNULACAK

Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

Öte yandan OpenAI'nın bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.

Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.

Şirket, GPT-4o'ın özelliklerini tanıtan bir dizi video da yayınladı.