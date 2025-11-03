OpenAI, ChatGPT’nin kullanım kurallarını güncelledi: Uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye veremeyecek

Yapay zekâ şirketi OpenAI, ChatGPT’nin kullanımına ilişkin politika metinlerini güncelledi. Şirketin resmî sitesinde yayımlanan belgelerde, ChatGPT’nin artık tıp, hukuk ve finans gibi uzmanlık ve lisans gerektiren alanlarda kişiye özel tavsiye vermesinin uygun olmadığı belirtildi.

Politikada, “Lisans gerektiren alanlarda profesyonel katılım olmaksızın kişiye özel danışmanlık verilmesi uygun değildir” ifadesi yer aldı.

29 Ekim’de güncellenen kullanım politikalarıyla, ChatGPT’nin tıp, hukuk ve finans gibi lisans gerektiren alanlarda kişiye özel tavsiye vermesi ilk kez açık biçimde yasaklandı.

Buna göre ChatGPT, bu tür durumlarda kullanıcıları doktor, avukat veya mali müşavir gibi yetkili uzmanlara yönlendirecek.

OpenAI, söz konusu değişikliğin amacının “yanlış yönlendirme riskini azaltmak ve kullanıcı güvenliğini sağlamak” olduğunu vurguladı. Şirket, yapay zekânın kullanıcıya doğrudan tıbbi teşhis, hukuki görüş veya yatırım tavsiyesi sunmasının etik ve güvenlik açısından sınırlandırıldığını bildirdi.

Politika güncellemesiyle birlikte ChatGPT, bilgi paylaşımı, eğitim ve araştırma amaçlı kullanımda etkinliğini sürdürecek ancak profesyonel danışmanlık gerektiren konularda yönlendirici rol üstlenemeyecek.