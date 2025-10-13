OpenAI'dan 'yapay zeka hızlandırıcısı' adımı

OpenAI, şirket tarafundan tasarlanan yapay zeka hızlandırıcılarını üretmek ve devreye almak için Broadcom ile işbirliğine gitme kararı aldı.

OpenAI ve Broadcom'dan yapılan açıklamada, iki şirketin, Broadcom'un hızlandırıcı ve ethernet çözümlerini içeren sistemleri birlikte geliştireceği belirtildi.

Şirketlerin 10 gigavatlık yapay zeka hızlandırıcıları için işbirliği yaptığı kaydedilen açıklamada, OpenAI'ın hızlandırıcıları ve sistemleri tasarlayacağı, Broadcom ile birlikte geliştirip devreye alacağı aktarıldı.

Açıklamada, OpenAI'ın kendi çiplerini ve sistemlerini tasarlayarak, ileri seviye yapay zeka modelleri ve ürünleri geliştirirken edindiği bilgileri doğrudan donanıma entegre edebileceği anlatıldı.

2029 SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Ayrıca açıklamada, Broadcom'un yapay zeka hızlandırıcıları ve ağ sistemlerinden oluşan rafların kurulumuna 2026 yılının ikinci yarısında başlamayı ve 2029 sonuna kadar tamamlamayı planladığı bilgisi yer aldı.

OpenAI'ın haftalık 800 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığı belirtilen açıklamada, bu işbirliğinin şirketin "yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını güvence altına alma" misyonunu ilerletmesine yardımcı olacağı kaydedildi.