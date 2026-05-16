OpenAI’den ChatGPT’ye finans entegrasyonu: Bankalarla bağlantı kurabilecek

OpenAI, ChatGPT için finansal entegrasyon getirdiğini duyurdu. Bu yenilik öncelikle ABD'deki Pro abonelerine sunuluyor.

Bu araçlar, kullanıcıların hesaplarını bağlamalarına ve harcama analizinden geleceğe yönelik finansal planlamaya kadar çeşitli sorular sormalarına olanak tanıyor.

Bloomberg HT'de derlenen habere göre, OpenAI, hesap bağlantılarını yönetmek için finansal bağlantı hizmeti Plaid ile ortaklık kurdu. Kullanıcılar, Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express ve Capital One dahil olmak üzere 12 binden fazla finans kuruluşuna bağlanabilir. Kullanıcılar bu hesapları bağladıktan sonra, portföy performanslarının, harcamalarının, aboneliklerinin ve yaklaşan ödemelerinin bir panosunu görecekler.

Yeni ürün, OpenAI'nin Nisan ayında Ribbit, General Catalyst ve Restive gibi firmalar tarafından desteklenen kişisel finans girişimi Hiro'nun arkasındaki ekibi satın almasından sadece bir ay sonra geldi. OpenAI, Hiro ekibinin finans alanındaki uzmanlığının bu ürünün piyasaya sürülmesinde faydalı olduğunu söyledi, ancak özelliğin tamamının onlar tarafından geliştirilip geliştirilmediğini belirtmedi.

OpenAI kullanıcıları, kenar çubuğundaki "Finans" seçeneğinde "Başlayın"ı seçerek veya ChatGPT konuşmasında "@Finans, hesaplarımı bağla" yazarak araca erişebilirler. Kullanıcılar bunu yaptıktan sonra, chatbot onlara Plaid aracılığıyla hesapları bağlama konusunda rehberlik edecek.

HER AY 200 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI, CHATGPT'YE FİNANSAL SORULAR SORUYOR

OpenAI'ye göre, her ay 200 milyondan fazla kullanıcı ChatGPT'ye finansal sorular soruyor. Şirket ayrıca yeni GPT-5.5 modelinin bağlamla akıl yürütmede daha güçlü olduğunu ve bunun finansla ilgili soruları yanıtlamak için çok önemli olduğunu belirtti. Şirket, kişisel finans sorularında iyileştirme sağlamak için model için bir kıyaslama