OpenAI’nın yeni modeli ChatGPT-5 kullanımda: Yeni özellikler neler?

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT-5’i tanıttı. OpenAI uygulamayı "ChatGPT artık en akıllı, en hızlı ve en kullanışlı modelimize sahip. Böylece her seferinde en iyi cevabı alacaksınız" sözleriyle duyurdu.

700 milyon kullanıcıya sunulan model, özellikle kodlama, yazma ve muhakeme alanlarında 'doktora seviyesinde' uzmanlık sunma iddiasıyla dikkat çekiyor.

"HAYAL EDİLMESİ BİLE ZORDU”

Lansman öncesinde konuşan OpenAI CEO’su Sam Altman, “İnsanlık tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hayal edilmesi bile zordu” dedi.

Altman, GPT-5’in hâlâ kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip olmadığını, bu nedenle insanları tamamen ikame edemeyeceğini de ifade etti.

ChatGPT-5’in, önceki modellerden çok daha az hata yaptığı, yanıtlarında mantık ve çıkarım süreçlerini netleştirdiği ve uzun konuşmalarda tutarlılığı koruyabildiği belirtiliyor.

TÜM KULLANICILARA AÇIK

GPT‑5 tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Plus aboneleri daha fazla kullanım hakkına sahipken Pro aboneleri daha kapsamlı ve doğru yanıtlar için genişletilmiş akıl yürütme özelliğine sahip GPT‑5 pro sürümüne erişebilecek.

OpenAI, GPT-5'i şöyle tanıttı:

"GPT‑5, şimdiye kadarki en yetenekli yazma yardımcımızdır. Kaba fikirleri yönlendirmenize ve bunları edebi derinlik ve ritim içeren çekici, etkileyici yazılara dönüştürmenize yardımcı olur. Yapısal belirsizlik içeren yazıları daha güvenilir bir şekilde işler. Örneğin; kafiyesiz iambik pentameter veya doğal akışlı serbest vezin gibi. Biçimsel kurallara saygı ile ifade netliğini birleştirir. Bu gelişmiş yazma yetenekleri, ChatGPT'nin raporlar, e-postalar, notlar ve daha fazlasını taslak haline getirme ve düzenleme gibi günlük görevlerde size daha iyi yardımcı olabileceği anlamına gelir."

"SAĞLIK ALANINDAKİ EN İYİ MODEL"

OpenAI, GPT-5'in sağlıkla ilgili sorular için de şu ana kadar geliştirilen en iyi mdeol olduğunu bildirdi. Sağlık alanındaki sorulara verilen yanıtlar için "Bu model, bu yılın başlarında gerçekçi senaryolar ve doktorlar tarafından belirlenen kriterlere dayalı olarak yayınladığımız HealthBench⁠ değerlendirmesinde, önceki tüm modellerden önemli ölçüde daha yüksek puan almıştır. Önceki modellere kıyasla, daha aktif bir düşünce ortağı gibi davranır, potansiyel sorunları proaktif olarak işaretler ve daha yararlı cevaplar vermek için sorular sorar" denildi.

OpenAI, GPT-5'in daha ileri seviyede taşıdığı özellikleri şöyle sıraladı:

- Talimatlara uyma ve araç kullanımı,

- Görsel, video tabanlı, uzamsal ve bilimsel muhakemeyi kapsayan bir dizi multimodal benchmarkta üstün performans sergileme,

- Daha hızlı, daha verimli düşünme: Daha az düşünme süresiyle daha çok verim elde etme,

- Daha sağlam, güvenilir ve yararlı bir model oluşturmak: Gerçek dünyadaki sorulara daha doğru cevaplar verme,

- Kullanıcılarla sohbetlerinde GPT‑5, GPT‑4o'ya kıyasla daha az coşkulu, daha az gereksiz emoji kullanacak ve takip mesajlarında daha incelikli ve düşünceli olacak. “AI ile konuşmak”tan çok, 'doktora düzeyinde zekaya sahip yardımsever bir arkadaşla sohbet etmek' gibi hissettirecek.