Opera sanatçısı balkondan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler’de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, dün saat 22.30 sıralarında oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairesinin balkonundan yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emrah Erdem Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü.

48 yaşındaki Gedik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrah Erdem Gedik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından Gedik'in cenazesi ailesine teslim edildi.