Operasyon geçirmişti: Halil Ergün’den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Usta oyuncu Halil Ergün önceki gün operasyon geçirdi. Kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edilen 79 yaşındaki Ergün’e stent uygulaması yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre; sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikâyetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim.”

ANA DAMARLARDAN BİRİNDE DARALMA TESPİT EDİLMİŞTİ

Özel bir hastanede yapılan tetkikler sonucunda Halil Ergün’ün kalbine giden ana damarlardan birinde daralma tespit edilmişti.

Önceki gün sabah saatlerinde ameliyata alınan usta oyuncunun kalp ana damarına stent takılmıştı.