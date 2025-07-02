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Operasyon görüntüleri servis edildi: Kameraman İzmir Emniyet Müdürlüğü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun görüntüleri servis edildi. Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde İzmir Emniyet Müdürlüğü haberin künyesine “Kameraman” olarak yazıldı.

Güncel
  • 02.07.2025 10:48
  • Giriş: 02.07.2025 10:48
  • Güncelleme: 02.07.2025 11:01
Kaynak: AA
Operasyon görüntüleri servis edildi: Kameraman İzmir Emniyet Müdürlüğü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun görüntüleri servis edildi.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde İzmir Emniyet Müdürlüğü haberin künyesine “Kameraman” olarak yazıldı.

Görüntülerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine operasyon: Gözaltı sayısı 130a yükseldi
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