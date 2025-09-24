Operasyonda bilirkişi detayı: Gökçek dönemini aklayan rapor

Ankara 23 Eylül’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik operasyon haberleriyle uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen raporu, MASAK incelemesini, Sayıştay incelemesini ve bilirkişi raporlarını operasyona dayanak gösterdi. Başsavcılık, ABB’nin 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 TL zarara uğratıldığını savundu.

BirGün, soruşturmanın arka planına ulaştı. Operasyonun, belediyenin savunması ve itirazına karşın başlatıldığı öğrenilirken ABB, AKP dönemindeki usulsüzlüklere vurgu yapan bir açıklama paylaştı.

İDARİ YARGIDAN İZİN

Edinilen bilgiye göre, savcılık İçişleri Bakanlığı’ndan ABB konserlerine yönelik soruşturma izni istedi. Belediye itiraz edince izin talebi, idari yargıya taşındı. İdari yargı soruşturma izni verince, ABB’ye yönelik operasyon başladı.

Soruşturma başladıktan sonra Sayıştay ve MASAK’tan raporlar talep edildi. Raporlar, bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi incelemesinin ardından 154,4 milyon TL’lik kamu zararı iddiasıyla soruşturma süreci başlatıldı. Öte yandan soruşturma sürecinde, ABB’den de konserlerle ilgili detay istendi. Soruşturma kapsamında, aralarında altı ABB yöneticisinin de yer aldığı toplam 13 kişi gözaltına alındı.

BİLİRKİŞİ AYNI

Mansur Yavaş’ın, Gökçek dönemine yönelik şikayetlerinin ardından yapılan incelemede, “Şüpheliler lehine rapor verdiği” ve takipsizlik kararının önünü açtığı belirtilen bilirkişi F.A’nın, 23 Eylül tarihli operasyondaki gözaltına alınmalara gerekçe gösterilen rapora da imza attığı öğrenildi.

ABB’DEN AÇIKLAMA

ABB, soruşturmaların ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamu zararına neden olduğu öne sürülen konserlerin Belediye Teftiş Kurulu’na bildirildiğini ve konunun ayrıntılı şekilde incelendiği kaydedildi. ABB’nin açıklamasında, “Herhangi bir usulsüzlük ve kamu zararı olmadığı” yönünde rapor düzenlendiğinin de altını çizerek, Normal şartlarda, halen Belediye’de görev yapan çalışanlarımız emniyete davet edilerek ifadeleri alınabilirdi. Ancak alışıldığı üzere olay farklı bir boyuta çekilmek istenmiş, ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon’ adı altında kamuoyuna yansıtılmıştır” denildi.

ABB’nin açıklamasında, Kültür Dairesi’nin işlemlerinin Sayıştay tarafından denetlendiği ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı da kayda geçirildi. Belediye yönetimi, Mülkiye Müfettişleri’nce 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapıldığını ve teftişlerde bulguya rastlanmadığı belirtildi.

GÖKÇEK DÖNEMİ

ABB, Melih Gökçek dönemindeki usulsüzlükleri de açıklamada bir kez daha gündeme taşıdı. Eski döneme ait, “İhaleye fesat” ve “Kamu zararı” iddiasıyla 100’e yakın dosyanın yargıya taşındığını ve Melih Gökçek ile dönemin yetkilileri hakkında şikâyette bulunulduğunu anımsatan ABB yönetimi, dosyalarla ilgili şu detayları paylaştı:

• 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiştir.

• 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verilmiştir.

• 11 tanesinde ise iddianame düzenlenmiştir.

• Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmamıştır.

• Hâlen 5 dosya derdesttir.

TOZLU DOSYALAR

ABB’ye yönelik operasyonun ardından gözler, ABB’nin CHP’li yönetiminin dikkati çektiği, “Gökçek dosyalarına” çevrildi. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen incelemelerin ardından hazırlanan ve savcılığa ulaştırılan suç duyurusu dosyalarındaki Gökçek’e yönelik bazı iddialar şöyle sıralandı:

• Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlandı. Yüklenici firmanın ihale dosyasını önceden ele geçirdiği de öne sürülürken şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

• 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BEL-YA şirketinin ederinin, 26,7 milyon TL olduğu tespit edildi. Özelleştirmeden sonra da şirkete belediye bütçesinden milyonlarca lira aktarıldığı belirlendi.

• Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandı.

MANUEL TERAPİST

• Belediye iştiraki Anket A.Ş’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Aylık 3 bin 800 TL maaşla çalışan Ana A, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildi.

• Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verildi.

• ANFA’nın 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale ettiği bir işte belediye, 576 milyon TL zarara uğratıldı.

• Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi gerekçesiyle ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para alakasız başka işler için kullanıldı.

∗∗∗

DEVRİK BAŞKAN’DAN MÜJDE

ABB Başkanlığı’ndan 2017 yılında istifa ettirilen Melih Gökçek’in, operasyon başlamadan saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımında operasyonu adeta haber vermesi tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Parsel parsel’ satışların göbeğindeki Melih Gökçek operasyonun başlamasından saatler önce, tezahürat eşliğinde olacakları önceden haber verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un düzenli olarak, ‘Yargı bağımsız’ dediği ülkede oldu bunlar. Söz konusu şahıs Melih Gökçek, kendi partisi tarafından bile zorla istifa ettirildi, Mansur Yavaş, kendisine dair tüm dosyaları yargıya teslim etti. Gelin görün ki tek bir işlem bile yapılmadı. Bir tarafta halka her kalemi açık açık anlatan bir başkan, diğer tarafta istifa ettirilen ve yarattığı kamu zararı ortadayken pişkin pişkin belediyemize yapılacak operasyonu müjdeleyen devrik başkan.”

∗∗∗

AKP’NİN GÜÇLÜYÜ ELEME OPERASYONU

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar CHP’de, “Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP’nin en güçlü ikinci ismine yönelik operasyonların başlangıcı” olarak değerlendiriliyor. CHP kurmayları, operasyonların devamının geleceğini ifade ediyor. AKP’nin sandıkta kazanamayacağını öngördüğünü kaydeden CHP’liler, iktidarın, “Rakibini belirleme stratejisi” izlediğini savunuyor.

CHP’liler, “Bugüne kadar çeşitli oyunlarla siyaseti dizayn etmeye çalıştıklarının itirafı niteliğinde bir hamle oldu” değerlendirmesinde bulunuyor. ABB operasyonlarına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda imzası bulunan kişinin, Melih Gökçek ile ilgili 13 dosyaya verilen takipsizlik kararlarıyla ilgili bilirkişi raporunda da imzası bulunduğu kaydeden CHP’liler, “Okuma yazma bilen birinin bile görev ihmali, kamu zararı olduğunu görebileceği dosyalar Gökçek dosyaları… Bu bile, ABB’ye yönelik operasyonun siyasi olduğunun göstergesidir” görüşünü paylaşıyor. Yavaş’ın, iddialara yönelik ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ifade eden CHP kurmayları, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Gözaltına alınanların yarısı organizasyon firması, dört kişi belediyede görevden alındı daha önce. Bir su, 1 TL fazlaya satılsa Mansur Bey soruşturma başlatır, bu konuda da bu titizlikle çalışır. Gökçek zamanında 80 konser 33 milyon dolara mal olmuşken Yavaş döneminde 400’den fazla konser personel giderleri de dahil 30 milyon dolar… Mansur Yavaş, iktidarın yolsuzlukla yana getirebileceği bir isim değil."