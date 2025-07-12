Operasyonlar değil, CHP’nin oyu artacak

Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve İBB’ye kadar uzanan CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, Anadolu’ya sıçradı. CHP kurmayları, “Dalga” olarak nitelendirilen operasyonların, “Milli iradeyi yuttuğunu” söyledi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda vites artırıldı. Operasyonlar kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ise ev hapsi verildi.

MÜCADELEYE DEVAM

10 Temmuz’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelen CHP’li belediye başkanları, “Mücadeleye devam” vurgusu yaptı. CHP’nin sokaktan çekilmeyeceğinin altını çizen belediye başkanları, “Halkın yerel seçimlerde bize verdiği sorumluluğu, en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. CHP’liler, Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvetin görüntüleri olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili ise “Ortada bir yanlış varsa, en çok biz karşı çıkarız. AKP’nin, ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ geleneği bizde yok. Çürük elmayı aramızda barındırmayız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in, olayı araştırmak için görevlendirdiği heyetin raporu doğrultusunda gerekli adımları atarız” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ’DEN DESTEK

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de CHP’li belediyelere yönelik operasyonları BirGün’de değerlendirdi. CHP Genel Merkezi bünyesinde, Mevzuat Destek Birimi, Hukuki Destek Birimi ve Gelir Artırıcı Destek Biri olmak üzere, yerel yönetimlere destek olmak amacıyla çalışan üç birim bulunduğunun altını çizen Zeybek, “Belediyelerimiz hangi konularda destek isterse o konularda belediyelerimize destek oluyoruz” diye konuştu.

GERİ ADIM YOK

Belediyelerin alışılagelmiş uygulamalarının, söz konusu CHP’li belediyeler olunca suç unsuru haline getirildiği vurgulayan CHP’li Zeybek, “Yaşananları şaşkınlıkla izliyoruz. Ama direnmekten, mücadele etmekten bir adım geri atmayacağız” yorumunu yaptı.

BAŞKANLARA UYARI

İktidarın, CHP’li belediyelere yönelik yakın markajda olduğuna dikkati çeken Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanlarımıza gerekli uyarılarımızı yaptık. İşleri güçleri vatandaşın refahı olan başkanlarımıza, yeni süreçte daha hassas ve dikkatli davranmaları gerektiğini söyledik. Özellikle ilçe belediyeleri, bölgedeki iş insanlarına spor kulüplerine destek olmaları konusunda yaptıkları çağrılar nedeniyle suçlanıyor. Başkanlarımızın, profesyonel spor kulüplerinden uzak durmaları gerektiğini belirttik. Kamuoyunda, ‘Yeni dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar artacak mı?’ sorusu var. Yeni dönemde, gelecekte artacak tek şey CHP’nin oylarıdır.”