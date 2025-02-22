Operasyonlara tepkiler yükseliyor: AKP iktidarı öldü, yeninin vakti geldi

Politika Servisi

HDK’ye yönelik soruşturma kapsamında 18 Şubat’ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 gündür gözaltında tutulan 54 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan kişilerden 35’ine tutuklama, 13’ünün ev hapsi, 2’sinin ise haklarında karakolda imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması istendi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara ilişkin dün İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında ilk sözü HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş aldı. Beştaş şu açıklamalarda bulundu:

‘ARKADAŞLARIMIZI ALACAĞIZ’

"Neden 14 yıl sonra HDK hedef alındı? Bu ülkede yargı bağımsız ve tarafsız değil ama özgür de değil; hâkimler de özgür değil. Hiçbirimizin özgür olması onların işine gelmez. Belediye başkanları daha kürsüden inmeden İstanbul Başsavcılığı soruşturma açıyor. Yıllardır devam eden bir mahkeme, Van Belediyesi’ne kayyım atamak için apar topar sonuçlandırılıyor. Türkiye’de Kürt meselesi ve demokrasi birbirinden ayrı düşünülemez. HDK sadece meclislerden ibaret değil; HDK milyonlardır ve biz demokrasi mücadelesinden bir adım geri atmayacağız."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Beştaş, şu ifadeleri kullandı: "Kayyımlara yönelik açıklamanız hukuksuzdur. 2011’de kuruluşu ilan edilen HDK’ye 2025’te soruşturma açılmasındaki acizliği görüyoruz. Muhalefet gücülerini parçalamaya çalıştıklarını görüyoruz. Tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar durmayacağız, soluklanmayacağız, direneceğiz."

‘BİRLEŞİK MUHALEFETİ İNŞA ETMELİYİZ’

Dayanışmayı güçlendirmek için orada olduklarını belirten SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ise, "HDK açık, meşru, her yönüyle mücadelesi ortada olan bir demokratik platformdur. HDK’nin bütün faaliyetleri meşru ve açık olmasına rağmen, gayrimeşru ve illegal bir yapıya itme arayışı kabul edilemez. AKP iktidarı ölmüştür, yeniyi doğurmamız lazım. Birleşik bir halk muhalefetini inşa etmemiz gerekiyor," dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de rejimin muhalefeti bölmek istediğini vurgulayarak, "Siyasallaştırdıkları yargı ile siyaseti dizayn etmek, muhalefeti bölmek istiyorlar. Talebimiz şudur: 54 arkadaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. İktidar değişmeden Türkiye’ye demokrasi ve adalet gelmez. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor," dedi.

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SORUŞTURMADA 1640 İSİM VAR

Gözaltına alınanlara yönelik suçlamaların detayları da ortaya çıktı. Soruşturmanın 2022 yılında HDK’ye dönük Tekirdağ merkezli başlatılan ve o dönemde 36 kişinin tutuklandığı dosyaya dayandırıldığı belirtilirken, gözaltına alınanlara HDK’nin faaliyetlerine katılıp katılmadıkları soruldu. Ayrıca, 4 bin 753 kişi hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İstanbul merkezli soruşturmada bin 640 kişinin ismi geçiyor. Soruşturma kapsamında, HDK’nin basına açık eylem ve etkinlikleri "illegalize" edildi.