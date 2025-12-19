Operasyonu nasıl öğrendiler?

Kırıkkale’deki AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının iddianamesinden yeni ayrıntılar açığa çıktı.

19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alındı.

Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bıraktı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede beşi tutuklu 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” suçundan cezalandırılması istenildi. İcbar yoluyla irtikap bir kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışmasını ifade ediyor.

İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer aldı.

MÜTEAHHİDİN ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI

İddianamede savcılık soruşturmasının Cihan Sivri isimli müteahhidin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadenin ardından başlandığı belirtildi. Sivri ifadesinde, “Müteahhidi olduğu Ay Yıldız isimli proje üzerinden belediye görevlilerinin ve belediye görevlileri ile ortak hareket eden kişilerin kendisinden haksız olarak para aldığını” anlattı.

TELEFONLARINDAN SİLMİŞLER

Şüphelilerin “Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri ve elde edilen paraları aralarında paylaştıkları” ifade edilen iddianamede dikkati çeken bir ayrıntı da yer alıyor. İddianamede bazı şüphelilerin cep telefonlarından “WhatsApp uygulamasını sildiği” belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bazı şüphelilerin cep telefonlarında herkesin gündelik hayatta sıklıkla kullandığı WhatsApp gibi programların olmadığı-silindiği tespit edildi. Örneğin Yusuf Kocabey, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ali Gümüşsoy, Zeki Çelik isimli şüphelilerin telefonunda WhatsApp programının bulunmadığının, Hakan Baytok'un da WhatsApp programını silmediği, ancak tüm mesajlaşma kayıtlarını sildiği anlaşıldı.

Yine bazı şüphelilerin vermiş oldukları ve kendilerinin kullanımında olduğunu iddia ettiği cep telefonlarının ise yapılan incelemede kendilerinin kullanımında olduğuna dair herhangi bir bilginin dahi olmadığı belirlendi. Bu husus şüphelilerin telefonu fabrika ayarlarına geri gönderdiği veya başka bir kişiye ait boş bir telefonu kendi telefonu diyerek verdiğine dair şüphe uyandırmaktadır.”

AKP GENEL MERKEZİ’NE YOLLACAKLARDI

Soruşturma sürecinde Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olduğu belirtilen Yekta Niyazi Yıldırım, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek etkin pişmanlıktan yararlandı.

Milyonlarca liralık para trafiğini yöneten ve tutuksuz yargılanan Yıldırım, 11 Eylül 2025 tarihindeki ifadesinde, “Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un Özel Kalemi Mehmet S.'nin kendisini WhatsApp uygulaması üzerinden aradığını, ‘Vali, İl Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı’nın Ahmet Sungur’a kumpas kurduğuna’ dair dilekçe imzalatmak istediğini” söyledi.

Yıldırım ifadesinin devamında, “Bu dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na ve AKP Genel Merkezi’ne gönderilmek istendiğini” de ifade etti.

OTEL KAYITLARI VE AUDİ 8 AYRINTISI

Öte yandan iddianamenin şu bölümleri de dikkati çekti:

Tutuklu Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un S.G.Ç. isimli kadın ile otel kayıtlarının bulunduğu iddianamede yer aldı. S.G.Ç. savcılık ifadesinde “Beş senedir Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu, Ahmet'in kendisine baktığını ve evinin kirasını ödediğini” anlattı. İddianamede, “Ahmet Sungur’un S.G.Ç.’ye Opel marka bir araç aldığı, Seher Gül Çınar’ın aracı beğenmemesi üzerine Opel marka aracı geri alıp Jetta marka başka bir araç aldığı…” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ahmet Sungur'un iş insanı Ulaş Biçer’in Bel Danışmanlık isimli şirket adına kayıtlı Audi A8 marka aracını kullandığı ve PTS kayıtları ile trafik kontrollerinin de bunun delili olduğu belirtildi.