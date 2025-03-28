Operasyonun ağır faturası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarına yönelik operasyonların ekonomiye faturası giderek ağırlaşıyor. İktidarın Haziran 2023’ten bu yana uyguladığı yüksek faiz ve sıcak para politikası iflas ederken operasyonların ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı.

İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta dolar/TL 42 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz satarak yaptığı müdahaleler sonrası kur 38 TL seviyelerine çekilse de yurtiçinde dövize olan talep hızla arttı. Borsa İstanbul’da ise sert satışlar yaşanırken yabancı yatırımcılar Türkiye’den çıkış yapmaya başladı.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 21 Mart haftasında toplam rezervler 7 milyar 968 milyon dolar azalarak 171,1 milyar dolardan 163,1 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, döviz rezervleri son bir haftada yüzde 4,7 azalarak 8 milyar 739 milyon dolar geriledi.

Swap hariç net rezervde pandemiden bu yana en yüksek düşüş kaydedildi. Rezervler, geçen hafta 13 milyar dolar azalışla 52 milyar dolar oldu.

YERLİ DÖVİZE GİTTİ

Döviz kurundaki yükseliş rezerv satışlarıyla engellenmeye çalışılsa da döviz mevduatlarında hızlı artış yaşandı. TCMB verilerine göre geçen hafta döviz mevduatları 5,9 milyar dolar arttı. Geçen hafta tüzel kişilerin döviz talebi gerçek kişilerin üzerinde oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatları 3,2 milyar dolar, gerçek kişilerin döviz mevduatları ise 2,7 milyar dolar arttı.

Operasyonların etkisiyle son artışla birlikte yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının toplamı 185 milyar dolara çıktı.

YABANCILAR KAÇTI

Ekonomi yönetiminin sıcak para çekme çabaları boşa düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’ten bu yana ikna etmeye çalıştığı yabancılar, geçen hafta çıkış yapmaya başladı. 21 Mart haftasında yabancı yatırımcılar 443,8 milyon dolarlık hisse satarken 439,5 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Yabancılar bir önceki hafta 480 milyon dolar ile 15 ayın en yüksek hisse alımını yaparken 1,5 milyar dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Hisse ve tahvildeki 21 Mart haftasındaki toplam satış 883,3 milyon dolar oldu. Hisse satışı, Haziran 2024 haftasından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, geçen hafta en düşük 8 bin 984 puanı gördükten sonra haftayı, 9 bin 44 puandan tamamlamıştı.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, iktidarın hukuku ve ekonomiyi bir araç olarak kullanma politikasının ülkeye olan maliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.