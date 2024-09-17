Operatör soygunu

Haber Merkezi

Operatör firmalarının tarifelere yaptığı yüklü zam yurttaşların tepkisini çekti. 265 TL’lik faturanın 1200 TL’ye çıktığını vurgulayan yurttaşlar durumu ‘soygun’ olarak niteledi.

Ülkede yaşanan kriz ve enflasyon her alanda yurttaşı zorluyor. Gıdadan, kiraya kadar yansıyan zamlar iletişim sektöründe de kendisini iyice hissettirdi. Zorunlu bir ihtiyaç haline gelen telefon ve internete üst üste yapılan zamlar da fatura fiyatlarını uçurdu.

Tepkilerini sosyal medyada dile getiren yurttaşlar durumu #OperatörSoygunu başlığıyla paylaştı. Başka bir yurttaş ise 235 TL olan faturasının, neredeyse 4 kat artarak ve 814 TL olduğunu paylaştı. Yurttaşlar, "GSM operatörleri artık zıvanadan çıktı! Bunun adı enflasyon falan değil!" ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise haziran ayında 265 TL ödediği faturanın Ağustos ayında 1200 TL geldiğini aktardı.

KAMPANYALAR ALDATICI

GSM operatörlerinin sözleşmesi biten herkese fahiş teklifler verdiğini kaydeden yurttaşlar, "Her sene git gel yapıyoruz bunlar yüzünden. Yeni müşteriye 200 liraya verdiğini mevcut müşteriye 600 liraya veriyor. 5 kat kadar artış var. Hırsızlık yapıyorlar resmen" dedi.

‘Size özel kampanya’ başlığı altında aldatıcı verilerin kendileriyle paylaşıldığını da söyleyen yurttaşlar, “Örneğin size özel 190 TL yazıyor ancak girdiğimizde bunun sadece ilk 3 al böyle olduğunu ardından kalan aylar için ise yüksek tutarlar istendiğini görüyoruz. Kampanyalar aldatıcı, buna bir el atılması lazım” şeklinde tepkisini dile getirdi.

BTK FİYAT AÇIKLAMIŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere mobil haberleşme hizmetleri ücret tarifesini açıklamıştı ve azami ücret tarifesine yıllık yüzde 65 zam geleceği belirtilmişti. Yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa yurt dışı arama ücretinin dakikası 31 lira 35 kuruşa yükselmişti.