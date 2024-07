Opeth, 13-14 Ağustos'ta İstanbul’da!

İsveçli progresif rock ve metal müziğin efsanevi grubu Opeth, İstanbul’a geliyor. 13 ve 14 Ağustos 2024 tarihlerinde Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak olan grup, son albümleri “In Cauda Venenum” ile dünya çapında büyük bir başarı elde etti.

Otuz yılı aşkın bir süredir yayınladıkları her albümle progresif müziğe farklı pencereler açan Opeth, blues, caz, folk ve klasik müzik türlerine ustaca dokunuşlar yaparak müzik tarihinin en önemli gruplarından biri olmayı başardı. "Morningrise", "Still Life", "Blackwater Park", "Deliverance" ve "Damnation" gibi albümleri dünya çapında geniş yankı uyandıran grup, 2019'da yayımlanan "In Cauda Venenum" albümüyle de büyük beğeni topladı. Bu albümle Avrupa turnesine çıkan Opeth, beş yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşacak.

Görsel tasarımlarını Travis Smith'in yaptığı “In Cauda Venenum” albümü, yoğun müzikal anlatımı ve esprili bölümleriyle dikkat çekiyor. Albüm, İsveççe ve İngilizce sözlü versiyonlarıyla çıtayı bir seviye daha yükseltiyor. Grubun taşıyıcı gücü Mikael Åkerfeldt, albümdeki on şarkıda doğal bir his ve sesle hüzünlü ama keyifli melodileri bir araya getirerek Opeth'in kimliğini incelikle geliştiriyor. Mikael Åkerfeldt, albümün kendini ortaya koyuş sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"Albüm beni ve Opeth'i temsil ediyor. Sanırım hayranlarımız bizim şarkı yazımına yaklaşımımızı, grup olarak sound'umuzu anlayacaktır. 'In Cauda Venenum' sürprizlerle dolu bir albüm. İsveççe ve İngilizce versiyonu için farklı isimler istemedim. Latince bir başlık iki versiyonda da iş görecekti. Opeth'in death metal günlerinden beri Latince isim düşünmüştüm. Açıkçası albümün adıyla ilgili bir kaynak bulamadım. In Cauda Venenum estetik görünüyordu. Travis'in görsel çalışmalarından birinde grup üyelerinin olduğu beş başlı bir akrep vardı. Tuhaf ama aynı zamanda merak ettiren bir sürece girdik. Akrep ve 'Cauda Venenum' ifadesi bize yol gösterdi."

Yeni deneyimlerden korkmayan Opeth, duygu yoğunluğu derin ve dinleyicisinin kalbine ve aklına dokunan müziğin peşinde. “In Cauda Venenum”, yaratıcılığı yüksek, karizmatik görünümlü, her detayında Opeth imzası taşıyan bir albüm. Metal müziğin yanı sıra kaliteli ve üzerine kafa yorulmuş müzik arayan herkesin memnun kalacağı, zamansız şarkılarla dolu. Avrupa turnesinin çoğunda kapalı gişe çalan grup, büyümeye ve büyülemeye devam ediyor.

Opeth, Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonuyla, 13 ve 14 Ağustos 2024 tarihlerinde Zorlu PSM'de vereceği konserlerle, dünyada onları en çok dinleyen Türk hayranlarıyla buluşacak. Progresif rock ve metalin farklı müzik türleriyle dans edeceği bu özel geceler, turnenin en unutulmaz anlarından biri olacak.