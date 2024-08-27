Opsiyonel ne demek? Opsiyonel kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Opsiyonel kelimesinin kökeni nedir?

Son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilen sözcüklerden biri opsiyonel sözcüğüdür. Opsiyonel kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve cümle içinde kullanımlarına bakalım:

OPSİYONEL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Opsiyonel kelimesi, Fransızca 'optionel' kelimesinden Türkçe'ye girmiş bir sözcüktür.

OPSİYONEL NE DEMEK?

Opsiyonel sözcüğünün TDK Sözlük anlamı, 'isteğe bağlı'dır. Yani bir şey için opsiyonel deniyorsa, bunu yapmanıza veya kullanmanıza gerek yoktur.

OPSİYONEL KELİMESİNİN ÖRNEK KULLANIMLARI