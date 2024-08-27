Opsiyonel ne demek? Opsiyonel kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Opsiyonel kelimesinin kökeni nedir?
Opsiyonel sözcüğü günlük yaşamda ve özellikle sosyal medyada sıklıkla kullanılmaya başladı. Vatandaşların merak ettiği opsiyonel kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilen sözcüklerden biri opsiyonel sözcüğüdür. Opsiyonel kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve cümle içinde kullanımlarına bakalım:
OPSİYONEL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?
Opsiyonel kelimesi, Fransızca 'optionel' kelimesinden Türkçe'ye girmiş bir sözcüktür.
OPSİYONEL NE DEMEK?
Opsiyonel sözcüğünün TDK Sözlük anlamı, 'isteğe bağlı'dır. Yani bir şey için opsiyonel deniyorsa, bunu yapmanıza veya kullanmanıza gerek yoktur.
OPSİYONEL KELİMESİNİN ÖRNEK KULLANIMLARI
- Seçmeli dersler öğrenciler için opsiyoneldir.
- Toplantıya katılım opsiyoneldir.
- Fransızca bilmenize gerek yok, opsiyoneldir.
- Öğrenciler opsiyonel olarak bir tez hazırlayarak kelime işlem ve diğer bilgisayar becerilerini kazanabilirler.
- Tatil fiyatına akşam eğlenceleri dahildir ve her gün opsiyonel geziler düzenlenmektedir.
- Bazı dersler zorunludur; diğerleri opsiyoneldir.
- Ev telefonunuzu yazın - opsiyonel.
- Mail adresinizi yazın - opsiyonel.