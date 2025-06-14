Orange Padel, Göztepe Yelken Tesisleri'nde kapılarını açtı

İZMİR, (DHA)- ÜNİVERSİTEDE eğitim görürken tanışan İzmirli 6 genç Burak Eroğlu, Efe Özbayrak, Erdem Yurdakul, Doğa Kömürcüoğlu, Alihan Özbayraktar ve Yarkın Sakuçoğlu kurdukları padel tesisi hayallerine yıllar sonra Urla’da kavuştu. İzmir’in Urla ilçesindeki Göztepe Yelken Tesisleri'nde hayata geçen modern padel tesisi, sporun, sosyalleşmenin ve sağlıklı yaşamın bir araya geldiği premium bir buluşma noktası oldu. Orange Padel’in ilk etkinliği İzmir’de spor, iş dünyası ve ünlü isimleri bir araya getirdi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe camiasının önemli ismi Talat Papatya başta olmak üzere 150’ye yakın isim keyifli bir akşam geçirdi. Ünlü padelcilerden Francesco Mendo-Atakan Özuysal ikilisi ise Alihan Özbayrak-Cayan Chiodi Appel ile bir gösteri maçı yaptı. Katılımcılar, padel mini yarışma, yoga, plates ve fonksiyonel egzersiz ile spor dulu saatler yaşadı.

GÖZTEPE YELKEN TESİSLERİ'NDE

Orange Padel’in kuruluş sürecinde Göztepe Spor Kulübü ve Göztepe Yelken Şubesi ile gerçekleştirilen iş birliği, projeye yalnızca fiziksel bir alan değil, aynı zamanda güçlü bir değer ve vizyon kattı. Göztepe’nin 100'üncü yılını kutladığı bu özel dönemde, Orange Padel Club’ın kapılarını açması ise birlikteliğe anlamlı bir zamanlamayla güç kazandırdı. Uzun süren planlama başarıyla tamamladı ve Orange Padel Club adı verilen premium tesis, Göztepe’nin Urla’daki Yelken Tesisleri’nde açıldı. Altı gencin üniversite hayallerinden doğan Orange Padel, ilk misafirlerini önceki gün ağırladı. Denize sır konumdaki Orange Padel’de dünyanın en kaliteli malzemelerinden oluşan ve uluslararası standartlarda üç kort, sağlık barı, soyunma ve dinlenme odaları, rejenerasyon havuzu yer alıyor.

25 MİLYON KİŞİ PADEL OYNUYOR

Orange Padel ekibinden Erdem Yurdakul, "Altı genç, hayallerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bunu yaşatan ve 100'üncü yılını kutlayan Göztepe’ye de teşekkür ediyoruz. Padel, şu anda dünyanın en popüler sporları arasında yükseliyor ve 25 milyon kişi tarafından oynanıyor. Orange Padel de iş dünyasının, gençlerin, premium sosyalleşme, spor, sağlığı bir arada yaşamak isteyenlerin merkezi olacak" diye konuştu.

SAĞLIK, SPOR, SOSYALLEŞME BİR ARADA

Padelin kısa sürede bu kadar hızlı büyümesindeki en önemli etken sadece rekabet değil" vurgusu yapan Yurdakul, "Günlük yaşamın getirdiği yük ve ağırlaşan tempolar, hepimizi daha yalnız olmaya sürüklüyor. Padel ise, bu tempodan uzaklaşmak isteyen iş dünyası için bir kaçış rampası işlevi görüyor. Raket sporlarının insan ömrünü 7-9 yıla kadar uzattığını gösteren bilimsel araştırmalar da, çabuk öğrenilen ve hızlı aşamaya imkan veren padeli daha da popüler düzeye getiriyor" yorumu yaptı.

18'İNCİ BRANŞ PADEL OLACAK

Göztepe Yelken Şubesi Başkanı Hakan Yenigün ise şu şekilde konuştu:

Göztepe, 17 branşıyla ülkemizin en büyük spor ailesi. Padel de 18'inci branşımız olacak. İki yılda yeniden inşa ettiğimiz Göztepe Yelken Tesisleri, sağlık merkezleri, spor üniteleri ve sağlıklı beslenme alanları ile örnek bir yer olacak. Orange Padel de bunun ilk adımı. Göztepe’mizin kırmızı ve sarısının karışımından doğan turuncu renk de Orange Padel’e çok yakıştır. Bugün burada konuk ettiklerimiz ise yeni başlayan bir hikayenin parçaları olacak."

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