Orban'dan AB eleştirisi: "Brüksel, savaşı destekleyerek barış yaratmak istiyor"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) barış uğruna savaşı desteklediğini, savaş yanlısı politika güttükleri söylendiğinde de kızdıklarını belirterek, AB anlaşmasında yer alan “Birliğin amacı barıştır” alıntısını paylaştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu eleştirdi.

Orban, yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin anlaşmasında da yer alan “Birliğin amacı barıştır” sözlerini hatırlatarak Brüksel yönetiminin savaş yanlısı bir politika içerisinde olduğunu savundu.

Orban ayrıca Zelenski'nin Trump ile görüşmesi, ABD'li Rus Savunma Bakanları'nın görüşmelerine dikakt çekerek savaş yanlısı süreçten barış yanlısı bir sürecin içine girildiğini belirtti.

"BARIŞ YANLISI BİR POLİTİKAYA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Orban, şunları söyledi:

“AB'nin aşağıdaki cümleyi kelimesi kelimesine içeren bir anlaşması olduğunu hatırlatmak isterim. Alıntı yapıyorum: Birliğin amacı barıştır. Alıntının sonu. Brüksel, yaptıklarını savaş yanlısı bir politika olarak adlandırmamıza da içerliyor. Onlara göre, barış uğruna savaşı destekliyorlar. Brüksel de sürekli savaşı destekleyerek hız yaratmak istiyor. Tüm eleştirilere rağmen barış misyonunun başlamasından bu yana Amerikan ve Rus Savunma Bakanları birbirleriyle görüştü, İsviçre ve Rus Dışişleri Bakanları müzakerelerde bulundu, Başkan Zelenski nihayet Başkan Trump'ı aradı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pekin'e gitti. Başka bir deyişle mayalanma başladı, yavaş ama emin adımlarla savaş yanlısı bir Avrupa politikasından barış yanlısı bir politikaya doğru ilerliyoruz."