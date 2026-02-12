Orban'dan Zelenski'ye: Yanlış yoldasın

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı 2027'de üye yapma planına tepki gösterirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yanıt verdi.

Başbakan Orban, sosyal medya platformundaki hesabından, Brüksel merkezli Politico'nun konuya ilişkin haberine dair açıklama yaptı.

Orban, Brüksel'in Ukrayna'yı 2027'de AB'ye alma planı yürüttüğünü belirterek, "Bu yeni plan, Macaristan'a karşı açık bir savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’nın 2027 yılına kadar AB üyeliğine teknik olarak hazır olmak için her şeyi yapması önemlidir. En azından temel adımları tamamlamış olacağız" dedi.

"Adaylık sürecinde sorunlar ortaya çıktı" diyen Zelenski, "Bir dizi zorluk ve mücadele yaşadık. Ancak buna rağmen adaylık statüsünü elde ettik. Müzakere başlıkları konusunda ise durum daha karmaşık. Bizim için AB somutluk anlamına geliyor, çünkü bu Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgilidir. Bunlar belirli bir tarihle birlikte somut ayrıntılardır. Ve bugün, savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik plana attığım imza, Ukraynalılara üyeliğimiz için belirli bir tarihin olacağına dair güvence vermektedir" ifadelerini kullandı.

ORBAN YANIT VERDİ

Zelenski'nin açıklamalarına yanıt veren Orban ise, "Sayın Cumhurbaşkanı, yanlış bir yoldasınız. AB’ye katılım liyakate dayalı bir süreçtir. Koşulları aday ülkeler değil, üye devletler belirler" dedi.