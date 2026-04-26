Orban istifa etti: ABD’ye sığınma talebinde bulunacağı iddia edildi

Macaristan’da seçimleri muhalefet lideri Peter Magyar’ın kazanmasının ardından Başbakan Viktor Orban istifa ettiğini açıkladı. 16 yıllık iktidarın ardından gelen yenilgi sonrası Orban siyasi kariyerine son verdiğini bildirdi.

Muhalefetin anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmasıyla birlikte Orban cephesinde hızlı bir çözülme yaşandığı belirtilirken, istifanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik hareketlilik dikkat çekti.

"YARGI SÜRECİNDEN KAÇMA PLANI" İDDİASI

Orban yayımladığı video mesajda istifasını “milliyetçi kesimin yeniden yapılandırılması” gerekçesiyle açıkladı. Ancak Karar Gazetesi'nin aktardığına göre Macar gazeteci Szabolcs Panyi, Orban’ın bu kararının arkasında yargı sürecinden kaçınma planı olabileceğini öne sürdü.

Panyi’ye göre Orban, yaz aylarında uzun süreli bir ABD ziyareti planlıyor. Ailesinin şirketlerinin bulunduğu ABD’ye yerleşebileceği ve burada “siyasi kovuşturmadan sığınma” talebinde bulunabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan seçimlerin ardından Orban’a yakın çevrelerde de hareketlilik yaşandığı belirtildi. Peter Magyar, bazı oligarkların ve iş insanlarının servetlerini yurtdışına taşımaya başladığını ve ülkede büyük çaplı bir sermaye çıkışı yaşandığını açıkladı.

Magyar ayrıca yargı ve güvenlik birimlerine çağrıda bulunarak, “geçmiş dönemde kamuya zarar verdiği iddia edilen isimlerin ülkeyi terk etmeden gözaltına alınması” gerektiğini ifade etti.