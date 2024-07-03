Orban, savaşın başından bu yana ilk kez Kiev'de

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Avrupa Birliği'nin (AB) en Rusya yanlısı lideri olarak bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sürpriz bir kararla dün erken saatlerde ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez gittiği sınır komşusu Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Başbakanlık basın sözcüsü Bertalan Havasi, Macar haber ajansı MTI'ye yaptığı açıklamada, görüşmenin ana gündem maddesinin Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, Orban ve Zelenski'nin Macaristan-Ukrayna ikili ilişkileriyle ilgili güncel konuları da ele aldı.

AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımları engellemeye çalışmasıyla bilinen Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'deki en yakın müttefiki olarak görülüyor.

Kiev yönetimini, Ukrayna'nın batı bölgesi Zakarpatya'daki etnik Macar azınlığa kötü davranmakla suçlayan Orban'ın ziyaretinde bu konu da ele alındı. Ziyaret, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının hemen ardından planlandı.