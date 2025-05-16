Orban’ın ‘yabancı ajan’ yasası: Bizi susturuyorlar

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Macaristan’da onlarca medya organı ve sivil toplum kuruluşu, Başbakan Viktor Orban hükümetinin dışardan fonlanan kuruluşların “ülkeyi ve kültürünü tehdit etmesi” durumunda kısıtlanmasını ve yasaklanmasını öngören “Egemenliğin Savunulması” yasasını protesto etmek için mektup yayımladı.

Mektuba imzasını atan 62 medya ve sivil toplum kuruluşu, salı günü sunulan yasa tasarısıyla Orban hükümetinin 2026’daki genel seçimler öncesi kendisine yönelik eleştirileri susturmayı amaçladığını belirterek “Tasarı, iktidarda kalmak için otoriter bir girişimdir. Tüm eleştirel sesler susturularak Macar demokrasisinin geriye kalanı da yok edilmek isteniyor” dedi.

Muhalefet ve gazeteciler tarafından da Rusya’daki “yabancı ajan yasasına” benzerliği nedeniyle eleştirilen tasarıyı Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, “dışardan fonlanan organizasyonlara karşı artan endişeler nedeniyle aldıkları” şeklinde savunmuştu. Tasarının kabul edilmesi halinde hükümet tarafından tehdit olarak değerlendirilen faaliyetlerde bulunan kuruluşların banka hesapları izlenecek ve tehdit olarak kabul edilen yurtdışı fonlar engellenebilecek.