ORC anketi: Erken seçim olmalı mı?

ORC Araştırma’nın "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" anketine göre CHP, 33.2 puan ile ilk sırada yer aldı. Ankete göre CHP ile AKP arasında 2.6 puan fark oluştu. Katılımcılara yöneltilen "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 45,9 oldu.

Güncel 18.06.2024 15:03 Giriş: 18.06.2024 15:03

Güncelleme: 18.06.2024 15:25 Kaynak: Haber Merkezi

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