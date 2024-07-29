ORC'den yeni anket: Yurttaş en çok hangi belediye başkanlarından memnun?

ORC Araştırma, memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir ilçe belediye başkanını belirlediği anketin sonucunu yayımladı. Sonuçlara göre, listede sadece bir tane AKP'li belediye başkanı yer aldı.

Siyaset 29.07.2024 14:56 Giriş: 29.07.2024 14:56

Güncelleme: 29.07.2024 15:37 Kaynak: Haber Merkezi

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