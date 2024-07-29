ORC'den yeni anket: Yurttaş en çok hangi belediye başkanlarından memnun?
ORC Araştırma, memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir ilçe belediye başkanını belirlediği anketin sonucunu yayımladı. Sonuçlara göre, listede sadece bir tane AKP'li belediye başkanı yer aldı.
ORC Araştırma memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ve 5 büyükşehir ilçe belediye başkanlarını belirledi.
ORC Araştırma, memniyet düzeyi en yüksek belediye başkanlarının belirlendiği, 15-25 Temmuz tarihlerinde yapılan anket sonuçlarını yayımladı.
15 bin 200 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara yaşadıkları belediyenin başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.
Alınan cevaplara göre, memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı ve ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanları belirlendi.
Anket sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şöyle:
1. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin - Memnuiyet oranı yüzde 58,1
2. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Memnuiyet oranı yüzde 54,5
3. CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu - Memnuiyet oranı yüzde 53
4. CHP'li Balıkeskir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın - Memnuiyet oranı yüzde 52,08
5. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey - Memnuiyet oranı yüzde 52,01
Anket sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle:
1. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer - Memnuiyet oranı yüzde 64,7
2. CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - Memnuiyet oranı yüzde 60,9
3. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - Memnuiyet oranı yüzde 58,2
4. CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - Memnuiyet oranı yüzde 56,9
5. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki - Memnuiyet oranı yüzde 55,8