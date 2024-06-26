ORC'nin anketinde dikkat çeken oran: "Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?"

ORC Araştırma'nın "Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelttiği anketine göre, katılımcıların büyük çoğunluğu ekonominin düzeleceğini düşünmüyor.

ORC Araştırma şirketi tarafından, Türkiye ekonomisine ilişkin 10-14 Haziran tarihlerinde yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette katılımcılara "Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. "Hayır" cevabının yüksek oranda olduğu anketin sonucu, Türkiye'deki ekonomik krizin boyutunu bir kez daha su yüzüne çıkardı.

Katılımcıların verdiği cevaplara göre, yurttaş ekonominin düzeleceğine inanmıyor.

Anket sonçlarına göre, katılıcımların yüzde 20,6'sı "Evet" cevabını verirken, yüzde 69,8'i "Hayır" cevabı verdi. Yüzde 9,6 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi.