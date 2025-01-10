ORC, yeni yılın ilk seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

ORC Araştırma, 2025 yılının ilk seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

41 ilde, 3920 kişi ile gerçekleştirilen anket, 2-7 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonucuna göre AKP 30,2 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'yi 29 puan ile CHP takip etti.

MHP'nin puanı 9,2 olurken, DEM Parti'nin 7,5 puanda olduğu görüldü.

AKP, geçen ay yapılan araştırmaya göre oy kaybetse de ilk sıradaki yerini korudu.

CHP ise çok az da olsa geçen aya göre oyunu artırdı.

ORC'nin aralık ayında yaptığı son anket şöyleydi: