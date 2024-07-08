ORÇEV: Perşembe Yaylası’na dokunma

Haber Merkezi

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Aybastı Perşembe Yaylası’nı tehdit eden maden için olumsuz karar veren Mera Kurulu’nun raporunun değiştirilmesine ve Akkuş’ta turizm alanının iptal edilmesine tepki gösterdi.

ORÇEV yaptığı yazılı açıklamasında, Ordu’nun yüzde 74’ünün maden alanı olarak ruhsatlandırıldığını belirterek, "İlimiz yok ediliyor, yaşanmaz hale getiriliyor. En son Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki maden için Mera Kurulu’nun olumsuz raporu yeniden değerlendirilerek olumlu rapor haline getirilmesi, Akkuş ilçemizde Argan Yaylası’nın Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle "turizm alanı" kapsamından çıkarılması da göstermektedir ki, güvencemiz yurttaşlar olarak kendimiziz" dedi.