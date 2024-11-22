Ordu Belediyesi deniz dolgusunda ısrar ediyor

Haber Merkezi

ORÇEV Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projelerini mahkemenin durdurma kararına rağmen sürdürdüğünü belirterek hukuksuz uygulamalara karşı eylem yaptı. Açıklamada mücadele çağrısı yapılarak yetkililere proje hakkında şu sorular soruldu:

• Yeniden gündeme getirdiğiniz projede OBB binası karşısında bulunan yeni iskeleyi ve otopark olan dolgu alanını da içine alan yeni dolgu yapıyorsunuz. İskele için harcanan para ne olacak?

• Cebinizden çıkmadığı için halkın parasını rahatça harcama hakkını nerden alıyorsunuz? Harcanan parayı cebinizden belediye kasasına mı koyacaksınız?

• 26 Kasım 2024’te Ankara’daki toplantıda görüşülecek ÇED dosyasında mahkeme kararlarından söz ediyorlar. Söz konusu mahkeme kararı OBB’nin ÇED dosyası için olumsuz karar verilenler. Bu gerçeğe rağmen ısrarı neden?

• 2019/456 No’lu Ordu İdare Mahkemesi’nin kararı Danıştay 6. Daire tarafından onanmış olduğunu ÇED dosyasında yazıyorsunuz, yetmiyor Ordu İdare Mahkemesinin görevlendirdiği Bilirkişi Heyeti raporunun da aleyhinize olduğunu belirtiyorsunuz. Peki yeniden yeniden ÇED dosyaları hazırlamaktaki ısrarınız neden?

• Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Ordu İl Müdürlüğü’nün 15.10.2018 tarih ve 5170 sayılı yazısında, Çevre Etki Değerlendirmesi başlamadan yasa dışı deniz dolgusu nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne 71.412,90 TL ceza kesildiğini unuttunuz mu?

• Mahkeme ve Bilirkişi Heyeti raporunda belirtilen olumsuzluklara dikkat çekip bu olumsuzluklara önlem için yaptığınız önerilerin inandırıcı olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa algı operasyonunda başarılı olacağını mı sanıyorsunuz?”