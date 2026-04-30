Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale, Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapıldı.

Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi. Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.