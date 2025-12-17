Giriş / Abone Ol
  • 17.12.2025 15:26
  • Giriş: 17.12.2025 15:26
  • Güncelleme: 17.12.2025 15:26
Kaynak: DHA
Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada kar manzarası

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU'da karla birlikte beyaz örtüyle kaplanan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 25 santimetreye ulaştığı yaylada ladin ve çam ağaçlarının dallarını süsleyen kar ve oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan kar yağışının bölgede yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi. (DHA)

