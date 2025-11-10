Ordu'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan dış cephe ustası 60 yaşındaki Hasan Çelebi, 3.kattaki iskeleden zemine düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Çelebi’nin kol ve kalça bölgesinde kırıklar oluştuğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Ordu'da dış cephe boyası yaptığı 3 katlı inşaatın 3’üncü katındaki iskeleden düşen Hasan Çelebi (60), yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın 3’üncü katında dış cephe boyası yapan Hasan Çelebi, dengesini kaybedip, iskeleye çarparak zemine düştü.
Çelebi’nin mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çelebi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu Hasan Çelebi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı