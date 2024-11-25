Ordu'da 4 kişi karda mahsur kaldı: Valilikten açıklama!

Ordu Valiliği, Mesudiye ilçesinde karda kaybolan Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş, Barış Aslantaş isimli yurttaşları arama çalışamalarına dair açıklama yaptı.

Kayıp yurttaşları arama çalışmalarının 23 personel, 7 araç ile sürdüğü belirtildi.

Açıklamada kar ve tipinin etkili olduğuna dikkat çekildi.

Valilik, arama çalışmalarına jandarma ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğünü ifade etti.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş, Barış Aslantaş isimli vatandaşlarımızın, 23.11.2024 Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araç ile ava gitmek üzere evlerinden çıkış yaparak, Mesudiye Topçam bölgesine gittikleri, eşleri tarafından beyan edilmiştir. 24.11.2024 tarihinde saat 12.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından gelen ihbarda; 4 kişinin Mesudiye İlçesi Topçam bölgesinde Foro Obası'nda bulunan mescitte olduklarını yakınlarına bilgi vererek, burada mahsur kaldıklarını ve kurtarma taleplerini iletmişlerdir. Bunun üzerine İlçe Jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolundan 1 araç 3 personel, JAK 1 araç 4 personel, Ordu AFAD 1 araç 4 personel ve Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 1 iş makinesi 2 personel ile bölgeye intikal edilmiştir. 25.11.2024 tarihinde saat 03.00'da Foro Obasına ulaşılmış tekrar bölgede arama yapılmış olup, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir. 25.11.2024 tarihinde arama çalışmalarına Mesudiye İlçe Jandarma aynı ekip (13 personel 4 araç) ile kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00’da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca 2'nci ekip olarak Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 araç 4 personel, Ordu AFAD 1 araç 4 personel, 1 iş makinesi 2 personel ile Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."