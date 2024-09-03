Ordu'da 7 yaşındaki öğrenciye aracıyla çarpan öğretmen tutuklandı
Ordu'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü aracıyla okul bahçesine girdiği sırada çarptığı 7 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, tutuklandı.
Ordu'da 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7) uyum haftası kapsamında geldiği okulun bahçesinde otomobiliyle çarpıp ölümüne neden öğretmen Banu Kaya, tutuklandı.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.
Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Miray Arslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.