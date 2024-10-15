Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 gündür haber alınamayan kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Ordu'nun Boztepe Mahallesi Piraahmet mevkisinde fındık bahçesinde cansız beden olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, cansız beden hakkında kayıp ihbarı bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca'ya (57) ait olduğunu belirledi.
Evli ve 1 çocuk annesi Karaca'nın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.