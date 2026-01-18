Ordu'da barınak ölüm kampına döndü: Köpekler ölen köpeklerle beslendi, alanda ölü yavrular bulundu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karapınar Hayvan Bakımevi'nde köpeklerin açlıktan birbirlerini yediği, ıslak ve uygunsuz alanlarda ölüme terk edildiği görüntüler ortaya çıktı. Köpeklerin açlıktan kaburga kemiklerinin ortaya çıktığı da fark edilen görüntüler üzerine söz konusu barınağa giden yaşam savunucuları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri alanda paletlerin altında gizlenmiş yavru köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını söylerken yaşam savunucuları, diğer aç bırakılan köpekleri teker teker barınaktan çıkararak sahiplendiler.

17 Ocak Cumartesi günü, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kayda alınan görüntülerde köpeklerin açlıktan hayatını kaybeden diğer köpekleri yiyerek hayatta kalmaya çalıştıkları, köpeklerin açlıktan kaburga kemiklerinin ortaya çıktığı ve bitkin bir halde oldukları ortaya çıktı.

Görüntülerde yeni doğum yapan köpeklerin yavrularıyla ıslak bir beton zeminde yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldıkları, köpeklerin dışkıları üzerinde yattığı gözlemlendi.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "DERİNDEN ÜZGÜNÜZ"

Söz konusu görüntülerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi, kurumsal sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Yaşanan bu olayın bizleri derinden üzdüğünü, süreçte ihmali veya kusuru bulunan kim olursa olsun gerekli idari ve hukuki işlemlerin tavizsiz şekilde uygulanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi.

SKANDAL BUNUNLA BİTMEDİ

Görüntülerin kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından yaşam savunucuları, STK ve siyasi parti temsilcileri bugün barınağa giderek olaya tepki gösterdi.

Barınakta inceleme yapan yurttaşlar alanda bulunan tahta paletlerin altından hayatını kaybetmiş yavru köpeklerin olduğunu tespit etti. Paletlerin altına gizlenmiş cansız yavru köpeklerin görüntülerini çeken yaşam savunucuları "Bu hayvanlar açlıktan ölüyor, ölenleri de saklıyorlar" diyerek duruma isyan ettiler.

Yaşam savunucuları diğer köpeklerin de açlıktan ve sağlıksız yaşam alanından dolayı hayatını kaybedebilecekleri ihtimaline karşı durumu sağlıksız görünen köpekleri teker teker barınaktan çıkartarak sahiplendiler.

Barınakta yurttaşlarla beraber incelemelerde bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yaptığı açıklamada, "Burada betonun üzerinde hayvanlar aç. Dün akşam açlıktan ölen bir köpeği, diğer köpekler açlıktan dolayı yemek zorunda kaldı. Burada kaburga kemikleri gözüken onlarca hayvan var. Şu yavrular burada, paletin altında ölmüşler. Ölen yavruları gözden uzağa, çitin arkasına atmışlar" dedi.

Belediye yönetiminin olayı "birkaç saatlik denetim boşluğu" olarak savunmasını sert bir dille eleştiren Adıgüzel, hayvanların kemiklerinin sayılacak raddeye gelmesinin kısa süreli bir ihmalle açıklanamayacağını vurguladı.

"GEREKEN İNCELEMELER TİTİZKLİKLE YAPILIYOR"

BirGün'e konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bu konu son derece hassas. Olayla ilgili inceleme başlattık ve süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Konuyu öğrenir öğrenmez tüm ekibimizi seferber ettik. Araştırmalarımız sonrasında hatası, kusuru olan kim varsa gereken yapılır" dedi.