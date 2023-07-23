Ordu'da bir kişi denizde ölü bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişinin denizde cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi mevkisinde kıyıya yakın yerde bir kişinin denizde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin yaptığı incelemede, kişinin kadın olduğu ve öldüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilemeyen kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası DNA ve otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.