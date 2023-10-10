Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta, 6 Ekim'de işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı'ya (49), seyir halindeki motosikletten ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polis, adreslerini tespit ettikleri şüpheliler D.K. ve B.S. ile onlara yardım eden M.Y, A.K, C.Ö. ile M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayda yaralanan Necati Balcı'nın Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.