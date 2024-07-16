Ordu'da boşandığı kadını sopayla öldüren Mükerrem Başarmak'a 'takdir indirimi'

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mükerrem Başarmak isimli erkek takdir indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, boşandığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan erkek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Başarmak, pişman ve çok üzgün olduğunu ileri sürerek, "Çocuklarımı görmek üzere Ordu'ya geldim. Hakarete ve aldatılmaya maruz kaldım. Ben böyle olmasını istemezdim" şeklinde savunma yaptı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA TAKDİR İNİDİRİMİ

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mükerrem Başarmak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.

Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 3 Temmuz'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.