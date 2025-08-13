Ordu'da çalıştığı fabrikada palet makinesine sıkışan işçi yaralandı: Soruşturma başlatıldı

Ordu'da kedi kumu fabrikasında palet makinesine sıkışan bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Konakbaşı Mahallesi Organize Sanayi Sitesi’ndeki Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd. isimli kedi kumu fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada çalışan 24 yaşındaki Tevfik Emre Ateş isimli işçi, henüz belirlenemeyen nedenle palet makinesine sıkıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İşçinin seslerini duyan mesai arkadaşları, Ateş’i sıkıştığı yerden kurtardı. Çalışanlar tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin yardımıyla genç işçi, sağlık çalışanlarına teslim edildi. Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.