Ordu'da çevre katliamı: Denizi kirleten firmadan "Haber yapan, sonucuna katlanır" tehdidi!

Ordu'da Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde faaliyet gösteren Başaran Kardeşler Gemi Sanayii, Milli Emlak tarafından kendilerini kiralanan alanın 2 katından fazlasını kullanarak izinsiz bir şekilde denize dolgu yapıyor. Bölgede bulunan balıkçı kooparatifine ait alanı da işgal eden şirketin atık maddeleri denizde kirliliğe neden olurken Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü para cezası kesmekle yetiniyor. Ulaştığımız şirket sahipleri ise "Eğer bu haberi yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız" tehdidini savuruyor.

Onur DURMUŞ

Ordu'da bulunan ve 20 yılı aşkındır bölgede gemi üretimi yapan Altınordu İlçesi Kumbaşı Mahallesi'nde bulunan Başaran Kardeşler Gemi Sanayii, Milli Emlak'tan kiraladığı alanı izinsiz bir şekilde genişleterek kıyı alanını doldurdu.

Başaran Kardeşler Gemi Sanayii, Milli Emlak'a ait olan kıyı kesiminde 2800 metrekarelik alanı gemi üretimi yapmak için kiraladı. Daha sonra tesisi büyütmek için gayri nizami alan oluşturan firma, hukuksuz bir şekilde denizi doldurarak kullanım alanlarını 6000 metrekareye çıkardı. Şirketin kıyı alanında yaptığı düzenlemeler ve iş makineleri getirterek yaptıkları dolgu çalışmaları bölgedeki balıkçılılar tarafından görüntülendi.

Yanında bulunan Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nın yerini işgal ederek gemilerini barınağın bulunduğu alana çeken firma için daha önce balıkçıların oluşturduğu Boztepe, Kumbaşı, Güzelyalı ve Kirazlimanı Su Ürünleri Kooparatifi tarafından Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne birçok kez şikayette bulunuldu.

Milli Emlak'a ait alana izinsiz bir şekilde dolgu yapan firma hakkında birkaç kez para cezası kesilmesine rağmen Başaran Kardeşler Gemi Sanayii kendilerine tahsis edilen alan dışındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

ATIK MADDELER DENİZİ KIRMIZIYA BOYUYOR

Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Milli Emlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan resmi başvurulara rağmen kıyı kesimine dolgu yapmayı sürdüren şirket aynı zamanda atık maddelerini denize dökerek çevreye zarar veriyor.

Başaran Kardeşler Gemi Sanayii'nin üretim esnasında denize boşalttığı atık maddelerin denizi kirlettiğine dair görüntüler balıkçılar tarafından sık sık görüntüleniyor.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ USULSÜZLÜĞÜ DOĞRULADI

BirGün'ün ulaştığı Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki bir yetkili, Başaran Kardeşler Gemi Sanayii'nin Milli Emlak'a ait alana izinsiz dolgu yaptığını doğruladı. Kroki üzerinden yaptıkları inceleme sonucunda da alanın genişletildiğini gördüklerini söyleyen yetkili, "Daha önce ihbar üzerine alana gittik ve orada izinsiz bir şekilde bazı yerlere kaçak dolgu ve asfaltlama yapıldığını tespit ettik. Buna istinaden 165 bin TL tutarında bir ceza kestik ve dolguların kaldırılması gerektiğini firmaya ilettik. Uzun süredir şikayet alıyoruz ancak daha önce alana gidip denetleme yapılmadığı ve burada bir ihmal olduğunu söylemek mümkün" dedi.

"FİRMAYA 3 KEZ 'ÖN İZİN' VERDİK"

Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki yetkili, "2800 metrekarelik kullanım alanı olan bir firmanın 6000 metrekarelik alanı hala nasıl kullanabiliyor?" diye sorduğumuzda ise, "Bizim görevimiz tespit yapmak ve bunu resmiyete dökmektir. Yıkım olayında Bakanlık devreye girer. Bize firmanın daha önce alanı 6000 metrekareye çıkartmak için 3 kez 'ön izin' talebi oldu. Bu talep her yıl yeniden yapıldı ve biz 3 kez 'ön izin' onayını verdik. Ön izin demek alanı firmanın fiili olarak kullanması anlamına gelmiyor. Bu izin sadece, imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için idarece verilen izni kapsıyor" şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME FESHEDİLECEĞİNE HER YIL YENİLENİYOR

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Başaran Kardeşler Gemi Sanayii için verdiği 'ön izin' belgesindeki maddede 'Ön izin verilen yere herhangi bir fiziki müdahalede bulunulduğu ölçüde sözleşme tek taraflı feshedilir' ibaresi de yer alıyor. Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu ibareye rağmen sözleşmeyi feshetmek yerine 3 yıldır yeniliyor.

FAALİYET DURDURMA CEZASINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Firmaya daha önce verilen para cezalarının ardından Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nın şikayeti üzerine 16 Mart 2024'te alanda inceleme yaparak firma hakkında idari para cezası ve yürütmeyi durdurma cezası verdi.



Firma ise verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen alanda faaliyet sürdürmeye devam ediyor.

BALIKÇILAR İSYAN ETTİ

Tersanenin yanında bulunan ve kullanım alanlarının işgal edildiğini söyleyen balıkçılar da çevre kirliliğinden şikayet etti. BirGün'e konuşan bir balıkçı, "Biz balıkçı barınağını kiraladık ve kooparatif olarak buraya bir bedel ödüyoruz. Bu tersane bizim alanımızı işgal ediyor. Gemilerini bizim balıkçı barınağımızın olduğu alana bırakıyor. Tersanede kullandıkları boyalar ve diğer kimyasal ürünler denizi kirletiyor. Bazen denizin yüzeyi yağ ve boya ile kaplanıyor. Biz resmi olarak yetkililere konuyu bildiriyoruz ama kimse bu konuyla ilgilenmiyor" dedi.

'HABER YAPMAYIN' TEHDİDİ

Başaran Kardeşler Gemi Sanayii sahipleri ise 'alanı gezmek ve fotoğraflamak istiyoruz' talebinde bulunmamızın ardından haberi yapmamamız için tehditte bulundu.



Şirketin sahipleri yaptığımız telefon konuşmasında, "Burada 100'ün üzerinde kişi çalışıyor ve en az 500 kişi ekmek yiyor. Eğer bu haberi yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız" tehditinde bulundu.



Öte yandan "Milli Emlak'a ait alanda izinsiz nasıl deniz dolgusu yapabiliyorsunuz, size ait olmayan bir alanda nasıl faaliyet gösteriyorsunuz?" diye sorduğumuzda ise firma sahipleri, "Biz bu işi bir türlü çözdük" cevabını verdi.