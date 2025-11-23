Giriş / Abone Ol
Ordu'da çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçradı, ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Ordu’nun Kumru ilçesnde Kovancılı Mahallesi'nde, fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu örtü yangını çıktı.

Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yurttaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

