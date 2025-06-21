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Ordu'da cipin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 23:16
  • Giriş: 21.06.2025 23:16
  • Güncelleme: 21.06.2025 23:16
Kaynak: AA
Ordu'da cipin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde cipin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fatsa'dan Kumru istikametine giden Halit Muharremoğlu (76) idaresindeki yabancı plakalı cip, Kumru ilçe girişinde kontrolden çıkarak bir iş yerinin önünde bekleyen Nadire Irgav (64) ile Ömer Irgav'a (80) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık görevlileri Nadire Irgav ile Ömer Irgav'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, savcı incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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