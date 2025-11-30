Ordu'da doğa talanına karşı direniş sürüyor

Ordu halkı, uzun yıllar kentin çöplüğü olarak kullanılan ve çöp dökümünün durdurulması ile kuşların durağı olan alanın Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılma planına karşı başlattığı yeşil alan mücadelesini sürdürüyor. Düzenlenen yürüyüşle vatandaşlar, bölgenin betonlaşmasına karşı tepkilerini dile getirdi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde, birçok siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği mücadele, 1 Kasım’da direniş çadırında başlatılan nöbet büyüyerek devam ediyor. Basın açıklamaları, yürüyüşler ve imza kampanyalarıyla sürdürülen eylemlerde, yaşam savunucuları bugün üçüncü kez yürüyüş düzenledi.

Tahıl Pazarı Meydanı’nda başlayan yürüyüş, eski otogar alanında sona erdi. Oluşturulan platform adına ortak basın açıklamasını ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz okudu.

"ORDU HALKI ‘YEŞİL ALAN VE KUŞ CENNETİ’ TALEBİNE SAHİP ÇIKIYOR"

Görnaz açıklamasında, birlikteliğin ve yeşil alan talebinin süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Tam 30 gündür gece demeden gündüz demeden nöbette ve eylemdeyiz. ‘Yeşil alan ve kuş cenneti’ için ısrarlıyız, kararlıyız; üçüncü kez yürümeye devam ediyoruz. 1 Kasım’da Durugöl Mahallesi’nde Melet Irmağı kenarında başlattığımız mücadelemiz, halkın yoğun desteğiyle devam ediyor. ORÇEV ile birlikte partilerin, sendikaların ve derneklerin oluşturduğu platformu büyüttük. Direniş çadırımıza ziyarete gelen sendikalar, dernekler, odalar ve mahalle halkının desteği sürekli arttı. Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda açtığımız imza standımıza yediden yetmişe ilgi büyük oldu. Bu da gösteriyor ki, Ordu halkı ‘Yeşil alan ve kuş cenneti’ talebine sahip çıkıyor.

Çöpler önceden Gülyalı Divani Mahallesi’ne taşınıyordu, bunu engelledik. Şimdi de yine yasa dışı olarak Çevre Yolu üzerinde Neneli Mahallesi sınırları içindeki karayolu kenarına dökülmeye başlandı. Alandan çıkan araçları takip edip fotoğrafladık ve yasa dışı taşımayı tespit ettik. Bu konuda suç duyurusunda bulunacağız."

"YASA DIŞI UYGULAMALARDAN VAZGEÇİN"

Görnaz, Ordu Çevre Derneği ve destek veren platform üyeleri olarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin imar değişikliğine açtığı dava sonucunda, Ordu İdare Mahkemesi'nin imar değişikliğini iptal ettiğini, davanın üst mahkemede devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca, alan için hazırlanan projeye ilişkin yapılan ihalenin iptali istemiyle de dava açtıklarını, ihalenin iptali davasının görüleceğini aktaran Görnaz, şunları kaydetti:

"Belediyenin imar değişikliği, Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Yasa dışı uygulamalardan vazgeçin, mahkeme kararına uyun. Ordu halkı eski çöp alanının imara açılmasını ve buranın betonlaşmasını istemiyor. Israrlıyız ve haklıyız. Ordu’nun geleceği için burasının yeşil alan olarak kalması önemli; ayrıca kuşların konaklama ve göç yolu üzerinde olduğu bu alan korunmalı. Sadece dört günlük gözlemle 126 çeşit kuş tespit ettik. Kuğuların ve leyleklerin geldiğine tanık olduk, yeniden görmek istiyoruz. Betonlaşma devam ettikçe kuşları yalnızca fotoğraflarda görmekle yetinmek zorunda kalacağız.

Bu doğa cinayetini işlemeyin. Bizler, cinayet işlenmesini engellemek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu yürüyüşümüz son değil. Mücadelemizi halkımızla birlikte çeşitlendirerek sürdüreceğiz. Buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha sesleniyoruz: İmar değişikliğinden ve yapılaşmadan vazgeçin. Dernekler, partiler ve sendikalar olarak ortak irademizi büyüterek mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeşil alan ve kuş cenneti için mücadelemizi büyüteceğiz, doğa cinayetini önleyeceğiz. Yaşanabilir bir şehir için herkesi destek olmaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Halkız, haklıyız, kazanacağız."